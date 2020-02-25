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Стипендии некоторых москвичей приравняют к минимальной зарплате

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Стипендии некоторых москвичей приравняют к минимальной зарплате
Фото: pixabay.com

Москвичи, принимающие участие в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, будут получать стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда.

Отмечается, что во вторник, 25 февраля, президиум правительства Москвы постановил повысить стипендии до размера 12 130 рублей. Отмечается, что это затронет москвичей от 50 лет и старше, которые не имеют официального заработка и не получают пенсию, но при этом обучаются по программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

«Размер стипендии в 2020 году составит 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом», - сообщили в ведомстве.

АБ

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