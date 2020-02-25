Все новости >>

//Общество 13+

Выступление министра иностранных дел РФ С. Лаврова на конференции по разоружению

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Выступление министра иностранных дел РФ С. Лаврова на конференции по разоружению
Сергей Лавров, фото соцсети

"Аргументы недели" публикуют  полное выступление министра иностранных дел С. Лаврова конференции по разоружению в Женеве.  Кремль  считает это мероприятие ключевым элементом разоруженческого механизма ООН.

 

 

 

ГБ

//картина дня

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля поручил до мая 2020 года погасить долги по зарплате шахтерам. В противном случае, по словам политика, без…

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, которая появилась на страницах отечественной интернет-прессы.

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Латвия приняла строгие меры предосторожности против распространения коронавируса, чем рекомендуют европейские органы. Так заявила латвийским СМИ министр здравоохранения…

//новости ан

//новости ан

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал мировую общественность прекратить «вакханалию беспамятства» и сделать историческим достоянием победу…

Начало нового десятилетия в Крыму ознаменовалось обострением уже давно существующей проблемы водоснабжения для нужд людей и сельского хозяйства. И если недостаток пресной…

//новости ан

Закон обязывает сотрудников охраны действовать так, чтобы вред от применения электрошокового устройства был минимальным, также они обязаны предупредить о намерении…

//новости ан

Во вторник стало известно, что рейс Тегеран – Стамбул совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре. Согласно некоторым данным, это случилось из-за того, что у одного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан