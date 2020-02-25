Выступление министра иностранных дел РФ С. Лаврова на конференции по разоружению

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25 февраля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото соцсети

"Аргументы недели" публикуют полное выступление министра иностранных дел С. Лаврова конференции по разоружению в Женеве. Кремль считает это мероприятие ключевым элементом разоруженческого механизма ООН.