Сотрудники служб безопасности вокзалов, аэропортов и метро смогут использовать электрошокеры

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25 февраля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

2 марта вступает в силу закон, в соответствии с которым подразделения транспортной безопасности имеют право на приобретение, хранение и использование электрошоковых устройств и искровых разрядников.

В законе говорится, что применение электрошокера возможно в случае отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, на их работников и находящихся на этих объектах граждан.

Кроме этого, сотрудники служб безопасности смогут пресекать правонарушения и задерживать лиц, «застигнутых при совершении преступления или административного правонарушения, если они пытаются скрыться или могут оказать вооруженное сопротивление».

Закон обязывает сотрудников охраны действовать так, чтобы вред от применения электрошокового устройства был минимальным, а в случае его возникновения они обязаны оказать пострадавшему первую помощь. Также они обязаны предупредить о намерении применить шокер.

В законе прописано, что использование шокеров запрещается в отношении беременных женщин, инвалидов и малолетних детей.

По действующему законодательству правом использования шокеров уже наделены охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники федеральной почтовой связи, сотрудники полиции, военнослужащие Росгвардии и ряд других.