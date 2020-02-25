В России запустят систему поиска преступников по татуировкам, походке и голосу

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25 февраля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Автомобиль ДПС на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Американские военные разрабатывают портативное устройство распознавания лиц, способное идентифицировать людей на расстоянии от 650 метров до одного километра. Проект был начат еще в 2016 году, а рабочий прототип системы продемонстрировали уже в декабре 2019-го, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В SOCOM (Командование специальных операций США) признают, что проект существует, от дальнейших комментариев специалисты воздерживаются. Ожидается, что серийные экземпляры устройства получит и полиция, что должно позволить ей многократно увеличить свою эффективность в борьбе с преступностью.

Тем временем Россия не отстает от «американской военщины», говорится в процитированной публикации. Как узнали журналисты, МВД РФ до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников не только по лицу, но и по татуировкам, походке, голосу и даже радужной оболочке глаза. Предполагается, что алгоритм работы нейросети в данном случае будет следующий: с места преступления соберут отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Эти данные уже сможет обрабатывать искусственный интеллект, который просто выдаст следователям перечень предполагаемых злоумышленников.