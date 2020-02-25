Сергей Хусаинов: Пономарева не виновата – ну не умеет судить, не научили!

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25 февраля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, фото соцсети

Финальный матч Кубка Легенд сборная России – сборная Звезд (5:6) ознаменовался скандалами, вызванными спорными решениями арбитра ФИФА Александры Пономаревой. Событие комментирует эксперт еженедельника «Аргументы недели» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

«Александра Пономарева, конечно, наломала дров, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» судья ФИФА Сергей Хусаинов. - Но не хочу ее осуждать. Это просто лишний раз говорит о том, что у нас система подготовки судейских кадров ниже плинтуса. Ведь Пономарева – арбитр ФИФА, она – одна из лучших в России! Какой же тогда уровень остальных? Сейчас этот вопрос, кому давать звание арбитра ФИФА, отдается на откуп национальным федерациям – кого они рекомендуют, тем ФИФА и присваивает. Значит, РФС за все отвечает, вся эта судейская корпорация имени Егорова – он же и женским корпусом руководил. Одна система! Поэтому Александра не виновата, ну, не умеет она судить, не научили! А виноваты те, кто ее выдвинул, кто ее назначил на финальный матч против сборной Звезд. Я уже говорил, что у судей мужиков одна из причин низкой квалификации – мало практики. Так у женщин практики еще меньше!»