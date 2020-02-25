Пользователи соцсетей поймали губернатора Липецкой области на незаконной рыбалке

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25 февраля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поделился в Instagram фотографией рыбацкого трофея - щуки. В комментариях ему написали, что вылов рыбы запрещён до 29 февраля.

Губернатор ответил, что не знал об этих правилах, так как в других областях запрет вводится позже, в период нереста. Артамонов заверил, что щуку отпустил, а положенный штраф за незаконный улов оплатит. Но подписчики явно не поверили чиновнику и серьезно возмутились, вопрошая: «Для кого де пишут законы, если сами государственные мужи плевать на них хотели, да еще и хвалятся этим с соцсетях?»

В настоящий момент фотографии с уловом губернатора опубликована в сторис.