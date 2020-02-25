Все новости >>

//Общество 13+

Пользователи соцсетей поймали губернатора Липецкой области на незаконной рыбалке

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Пользователи соцсетей поймали губернатора Липецкой области на незаконной рыбалке
Фото: cоцсети

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поделился в Instagram фотографией рыбацкого трофея - щуки. В комментариях ему написали, что вылов рыбы запрещён до 29 февраля.

Губернатор ответил, что не знал об этих правилах, так как в других областях запрет вводится позже, в период нереста. Артамонов заверил, что щуку отпустил, а положенный штраф за незаконный улов оплатит. Но подписчики явно не поверили чиновнику и серьезно возмутились, вопрошая: «Для кого де пишут законы, если сами государственные мужи плевать на них хотели, да еще и хвалятся этим с соцсетях?»

В настоящий момент фотографии с уловом губернатора опубликована в сторис.

БИ

//картина дня

Как узнали журналисты, МВД Российской Федерации до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников не только по лицу, но и по татуировкам, походке, голосу и радужной оболочке глаза.

Как узнали журналисты, МВД Российской Федерации до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Закон обязывает сотрудников охраны действовать так, чтобы вред от применения электрошокового устройства был минимальным, также они обязаны предупредить о намерении…

Во вторник стало известно, что рейс Тегеран – Стамбул совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре. Согласно некоторым данным, это случилось из-за того, что у одного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 80 230 случаев заражения и 2 698 смертей. Генеральный директор Всемирной организации…