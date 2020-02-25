Китайцев возмутил украинский бунт против эвакуированных из Уханя

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25 февраля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: tuitao

отказавшаяся от эвакуации украинка на фото из социальных сетей

В Китае людей шокировали митинги в Новых Санжарах. Там местные жители выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев. Китайцы были возмущены такой встречей.

Поводом для возмущения стали видео стычек с полицией на Украине. Кадры процитировали китайские СМИ.

«Если Украина так принимает своих граждан, то представляю, как ее будет легко разорвать в случае войны. Мои дети намного более сплоченные, чем украинцы», — написал один из китайских читателей. Другой пользователь вторил ему: «К своим близким относятся так, как к человеческим отребьям».

Дух последующих комментариев соответствовал только приведенным цитатам.

Украина опозорилась на весь мир митингами, которые прошли в Новых Санжар под Полтавой. Местные жители устроили стычки с полицией, когда пытались помешать госпитализации эвакуированных из Уханя украинцев в санатории.