В Китае людей шокировали митинги в Новых Санжарах. Там местные жители выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев. Китайцы были возмущены такой встречей.
Поводом для возмущения стали видео стычек с полицией на Украине. Кадры процитировали китайские СМИ.
«Если Украина так принимает своих граждан, то представляю, как ее будет легко разорвать в случае войны. Мои дети намного более сплоченные, чем украинцы», — написал один из китайских читателей. Другой пользователь вторил ему: «К своим близким относятся так, как к человеческим отребьям».
Дух последующих комментариев соответствовал только приведенным цитатам.
Украина опозорилась на весь мир митингами, которые прошли в Новых Санжар под Полтавой. Местные жители устроили стычки с полицией, когда пытались помешать госпитализации эвакуированных из Уханя украинцев в санатории.