В столице начался прием заявок на конкурс предпринимателей «Прорыв года»

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25 февраля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Прорыв года» для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«25 февраля начнется прием заявок на участие в конкурсе «Прорыв года». Финалистов выберут с помощью голосования в проекте «Активный гражданин» - так было и в прошлом году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены экспертного совета определят победителей в 10 номинациях.

«Любая премия или профессиональная награда, разумеется, отражает тенденции своего времени. В Москве стремительно развиваются технологии и креативные индустрии. Дизайн, мода, кино и мультипликация - популярнейшие сегодня направления. Число компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные решения, тоже растет. Поэтому мы решили, что будет правильно ввести две новые номинации - «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года». Всего подать заявку можно в 10 номинациях. Приглашаем всех поучаствовать в конкурсе!» - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, премия «Прорыв года» ориентирована именно на малый и средний бизнес.

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. У компании не должно быть задолженностей по налогам и сборам, она не может находиться в процессе ликвидации. Список финалистов сформируют с 18 по 20 мая. 23 мая определят победителей, а 25 мая на Московском предпринимательском форуме пройдет церемония награждения.

Напомним, сейчас в Москве зарегистрировано около 748 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Они обеспечивают работой свыше 2,6 млн человек.