Подарком работникам морга в Петербурге на 23 февраля стал танец стриптизерши

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24 февраля 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

В Санкт-Петербурге работники морга на День защитника отечества организовали корпоратив. В сети попало видео из ординаторской морга на Екатерининском проспекте, как девушка в костюме морячки, в тельняшке и пилотке, но без юбки или брюк, вылезла из коробки и начала танцевать стриптиз.

По ходу танца стриптизерша скинула элементы костюма и осталась в крошечных трусиках, называемых стринги.

После корпоратива с участием стриптизерши из морга по собственному желанию уволились медсестра и медрегистратор, они родственницы, мать и дочь.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко снят с руководящей должности на время проверки, сообщает издание "Фонтанка". Он подтвердил информацию о "корпоративе" в ординаторской. Ординаторская, кстати" находится в нескольких шагах от помещения, где хранятся тела усопших. В Смольном уже видели видео, оно питерским чиновникам не понравилось. Руководителя БСМЭ Игоря Лобана пообещали наказать.

СПб ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" — бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного.