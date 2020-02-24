Экс-депутат Сейма Латвии: Истинные виновники крупнейшей трагедии в Риге – неподсудны

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24 февраля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Бывший депутат Сейма Латвии Имант Бурвис, фото соцсети

Приговор районного суда Латвии по делу о крупнейшей трагедии в Риге подверг в шок латвийцев: реальный срок получил только один человек. Инженер – строитель. С него хотят взыскать пять млн евро.

21 ноября 2013 года произошло обрушение торгового центра в Риге. В результате погибло 54 человека и несколько десятков пострадавших получило травмы разной степени тяжести. Семьям погибших и пострадавшим от тяжелых травм компенсации уже выплачены. Решение суда первой инстанции пришлось ждать более ШЕСТИ лет.

Итак, приговор.

Районный суд Риги оправдал всех обвиняемых по делу, кроме инженера-строителя, которого приговорили к шести годам тюремного заключения. И требуют в качестве компенсации ущерба пострадавшим в трагедии и родственникам погибших взыскать с подсудимого более 5 млн евро.

Когда суд оглашал решение, то многие родственники погибших просто ушли из зала. Реально больно было смотреть на них… Слезы, боль от несправедливости. Мерзко было осознавать, что «сытые» лица представителей закона так изощренно поиздевались над людьми.

Суд пояснил, что прокуратура не провела качественное расследование и таков итог приговора. Представитель Генеральной прокуратуры Айвар Остапенко заявил, что приговор будет непременно обжалован. Естественно, представитель прокуратуры не согласен с мнением суда о том, что следствие велось не совсем качественно.

Возникает вопрос, а долго ли «бодаться» будет суд с прокуратурой? А как же пострадавшие и родственники погибших? Как же люди? Есть ли справедливость?

На мой взгляд, лучше всех о решении суда сказал мой коллега из латышских СМИ Марис Краутманис.

«Грызет и саднит вопрос – почему пострадавшие чувствуют себя обманутыми в исходе суда трагедии Золитуде? Да, судили Халатность, Безответственность, Поверхностность. Однако, на скамье подсудимых не было Алчности. Эта циничная, холодная госпожа как-то скрылась или откупилась и спокойно отдыхает на далеком острове под пальмами, наслаждаясь коктейлем. Алчность это то, что принудило не прекращать торговли, когда велись строительные работы над головами покупателей. Алчность была у руководителя супермаркета-работодателя (Maxima-пр.ав), боявшегося закрыть магазин из-за гудящей сигнализации. Алчность и сейчас размышляет, как заработать на здании на месте трагедии. С 2013 года прошло время. Но разве что-то сейчас лучше?»

Более открыто высказался бывший депутат Сейма Латвии Имант Бурвис: «Меня удивило содержание приговора. Я на спор сказал, что отпустят всех девятерых, кто сидит на скамье подсудимых. Приговор вынесли одному. Но мне было неприятно, когда мимо меня проходил отпущенный и говорил по телефону: «Вечером устраиваем банкет. Наконец-то это закончилось!» Меня поразило то, сто суд признал одного виновным. Если ты конструктор, то не имеешь право ошибаться. При том я не знаю, стала ли именно его ошибка причиной трагедии… Но ошибаться он не имел право. Мне ранее говорили, что истинные виновники трагедии – фактически неподсудны. И парламентская комиссия подтвердила это для меня. Мое убеждение – на скамье подсудимых должен был сидеть премьер. Бога ради, можно его не сажать в тюрьму, смысла в том нет, но не дело и дальше делать такую лажу. Сидеть должны были три министра экономики».

Семьи погибших хотят подать в суд на государство! Бог им в помощь!