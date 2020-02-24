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На Украине подросток попал под микроавтобус из-за ямы на дороге

, 19:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: youtube

На Украине подросток попал под микроавтобус из-за ямы на дороге
фото: pixabay.com

Страшное ДТП произошло в украинском городе Никополь. Подросток мчался на большой скорости на велосипеде. Колесо угодило в яму, велосипед занесло. Мальчика выбросило под колеса проезжавшего мимо микроавтобуса.

Пострадавшему 12 лет. Он увлекся погоней за автомобилем и не заметил выбоину. Колесо попало в яму, вильнуло. Из-за этого велосипед бросило в сторону.

Все это видно на кадрах, снятых камерой наружного наблюдения. На огромной скорости мальчишка влетает в борт ехавшей навстречу машины. Его затягивает под днище автомобиля.

К счастью велосипедисту удалось выжить. Ему была оказана первая помощь.

Качество украинских дорог уже давно стало притчей во языцех. Из-за плохого состояния асфальта в прошлом году министр инфраструктуры Украины попал в аварию.

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