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Лучшие парки развлечений во всем мире

, 16:53 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Лучшие парки развлечений во всем мире
Диснейлэнд в Париже, globallookpress.com, © Panoramic
 
 
Редакция «Аргументы Недели» составила топ лучших парков развлечений мира:
 
1.Disneyland в Париже 
Первое место занимает парижский знаменитый Диснейленд. Комплекс  парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа. Площадь парка составляет около 1943 га. В среднем за год парижский Диснейленд посещают 12,5 млн человек. Открытие парка состоялось 12 апреля 1992 года. Говорят, что ,побывав однажды в Диснейленд, вы захотите вернутся туда снова 
 
2.  Legoland в Германии
 
Legoland в Германии, фото соцсети
 
Немецкий Леголенд расположен в городке Гюнцбург недалеко от Мюнхена. группа детских тематических парков развлечений, практически полностью построенных из конструктора LEGO. 7 мая 2002 в Гюнцбурге состоялось торжественное открытие парка «Леголенд». В парке находится около 40 различных аттракционов, интерактивные игры, шоу и представления. Территория парка составляет 140 гектаров и окружена живописным лесом.
 
3. Port Aventura в Испании
 
Port Aventura в Испании, фото соцсети
 
Он находится на побережье Коста Дорада, рядом с городком Салоу, идеально подходящим для пляжного отдыха. «Порт Авентура» был спроектирован и построен в результате сотрудничества двух британских компаний — Tussauds Group и Anheuser-Busch, а также при участии La Caixa в 1995 году. Это самый посещаемый парк развлечений в Испании и в Европе.
 
4. Ghibli museum в Японии
 
 Ghibli museum в Японии, фото соцсети
 
Музей ниндзя, борьба сумо, великолепные пагоды и парки, суши-бары и рыбный рынок Цукидзи — в Токио точно не будет скучно ни детям, ни взрослым. Недалеко от японской столицы находятся  два парка развлечений — привычный Диснейленд и куда более японский парк-музей студии Гибли, созданный великим мастером Хаяо Миядзаки.
 
5.Six Flags Mountain в США
 
Six Flags Mountain в США, фото соцсети
 
Рядом с Лос-Анджелесом находится первый в мире Диснейленд и роскошный парк Юниверсал, посвященный блокбастерам одноименной студии, есть ещё Six Flags — классический парк аттракционов. Большая часть горок в Шести Флагах рассчитана на подростков и взрослых, но и развлечений для дошкольников там более чем достаточно.
 
Совсем скоро откроется «Московский Диснейленд» 29 февраля 2020.
 
«Остров Мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк аттракционов.По прогнозам экспертов, ожидается, что комплекс «Остров Мечты» смогут посетить до 50 млн человек в год.
 
Время покажет, станет ли наш «Остров мечты» достойным конкурентом для нынешних лидеров.
 



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