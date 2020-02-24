Президент Латвии объявил закон о роспуске Рижской думы

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24 февраля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Президент Латвии Эгилс Левитс и мэр Риги Олег Буров, фото соцсети

Сегодня, 24 февраля, президент Латвии Эгилс Левитс провозгласил закон о роспуске Рижской думы. Это означает, что данный закон вступит в силу 25 февраля.

Что значит такой закон?

С 25 февраля временным руководителем администрации думы станет госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития Эдвинс Бальшевицс.

Все ли согласны с данным законом?

Конечно, нет. В «первых рядах» стоит партия «Согласие». Члены данной партии моментально объявили, что они намерены оспорить закон в Конституционном суде. Глава партии Янис Урбанович заявил, что они ждали момент, когда президент провозгласит закон, и тогда можно уже обращаться в суд. Партия «Согласие» уверена, что Рижская дума была распущена неправомерно.

Что по данному поводу думает мэр Риги Олег Буров? «Я не вижу смысла и дальше тянуть, и ставить под удар город и рижан, уже уставших от думы, которая не в состоянии собраться и работать. Принято решение. Следует идти на внеочередные выборы».

Перевыборы в Рижскую думу состоятся через два месяца – 25 апреля.

Итак, грядут перевыборы. По мнению политологов Латвии, интересно будет наблюдать на «отношения» двух партий – «Честь служить Риге» и «Согласия». Действительно, борьба и интриги заметны уже сегодня.

Из партии «Честь служить Риги» убыло пять членов. Почему?

По мнению депутатов, во всем «виноват» Олег Буров! И никак иначе! Оказывается, что г-н мэр был «инициатором» интриг с бюджетом города. По их мнению, г-н Буров затормозил работу как минимум на полгода, по отдельным программам даже на год.

Сложно было понять для чего «покинувшие» депутаты обвинили во всем Олега Бурова… Но вскоре стало ясно! Ситуацию пояснил экс-мэр Риги Нил Ушаков. Уже подготовлен черновой список депутатов на перевыборы от партии «Согласие». И в тот самый список входят пять депутатов, которые покинули «Честь служить Риги».

Комментарии политолога Яниса Григалиса: «Видимо, г-н Ушаков любит «подбирать», что плохо лежит. Насколько я знаю, некоторые депутаты, которые покинули партию «Честь служить Риги» ранее были в партии «Согласие». Мигрировать им не привыкать. Интересно, но какая у них позиция? У этих двух партий разные программы, приоритеты. Или «ушедшим» все равно? После нас хоть потоп. Я не могу понять, а как г-н Буров тормозил бюджет? Мэр Риги внес в бюджет увеличение зарплат медицинским работникам школьных учреждений, педагогам детских садов, специалистам по социальному уходу. Только и было слышно в СМИ от Бурова: «Давайте примем бюджет! Примем! А уж потом будем с амбициями разбираться!» Более того, партия «Согласие» игнорировала заседание Рижской думы, где должен был принят бюджет. И выставляла только одно условие-шантаж – уберите Бурова! Уберите и тогда мы проголосуем за бюджет. Наглость-то какая! Политическая наглость, которая граничит с подлостью. Конечно, политика – дело тонкое, но не так же явно, простите, плевать на своего избирателя. Меня волнует вопрос, а сколько же таких обманутых избирателей партии «Согласие» готовы вновь за них голосовать? Думаю, что люди поумнели… Мое мнение». Специально для «Аргументов Недели» комментарии мэра Риги Олега Бурова. «Я совершенно не склонен расстраиваться и долго обсуждать ситуацию ухода депутатов. Пять ушли, а двенадцать пришло. Что тут можно обсуждать? Обычная ситуация. Их мнение. Их право».

Да уж, перевыборы будут жаркие…