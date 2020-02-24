Депутату из Екатеринбурга суд не простил долги даже после процедуры банкротства

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24 февраля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые не освободили от долгов после процедуры банкротства бывшего депутата из Екатеринбурга Илью Гаффнера.

Арбитражный суд в мае 2019 года завершил процедуру реализации имущества Гаффнера, но не освободил от обязательств перед кредиторами. Связано это, в первую очередь, с недобросовестным поведением должника – он не представлял полные пояснения о наличии активов, порядке расходования заемных денежных средств, а также основания пользования элитным недвижимым имуществом.

Кроме этого, суду стало известно, что Гаффнер получал зарплату после возбуждения дела о банкротстве через кассу работодателя в обход процедуры банкротства.

Ранее отменить определение о завершении банкротства Гаффнера просил его основной кредитор – Россельхозбанк, которому экс-депутат должен около 160 млн рублей. По мнению банка, до конца не изучены вопросы о наличии у должника имущества за рубежом и об элитной недвижимости в Екатеринбурге.

Илья Гаффнер стал известен в 2015 году, когда заявил, что россиянам нужно «поменьше питаться» в кризис.