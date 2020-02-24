Краснодарец победил в чемпионате по управленческой борьбе

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24 февраля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На прошедшем в Москве 22 и 23 февраля Чемпионате страны по классической управленческой борьбе победил краснодарец Александр Копытько. При этом финал получился сугубо краснодарским — в нём Александр сразился со своим земляком Алексеем Алиферовым. Третье место досталось Алексею Федорову.

Чемпионат для управленцев и владельцев бизнеса проходил по авторской технологии Владимира Тарасова «Управленческий поединок». Его участниками стали призёры прошлогодних региональных игр. Им приходилось решать сложные кейсы, принимать решения и вести переговоры. Судьи оценивали, насколько каждый из них умеет оперативно обрабатывать полученную с кейсом информацию, делать на её основе выводы и принимать решения. Также удаляется внимание и эмоциям, которые при этом показывает соревнующийся.

Копытько и раньше добивался успехов в такого рода состязаниях. Годом ранее он завоевал сразу две награды: второе место в классической борьбе и третье — в быстрой.