Коронавирус 24 февраля: критическая стадия борьбы с инфекцией и правда об украинских «вирусологах»

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24 февраля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Число зараженных коронавирусом сегодня увеличилось до 79 562 человек. Умерли от заболевания – 2 619 инфицированных, выздоровели – 25041. В Китае дела идут все лучше, в остальных странах – хуже. Инфекция за пределами КНР стала распространяться быстрее.

6 провинций Китая понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, а в 24 регионах за сутки не выявили ни одного нового случая заражения вирусом COVID-19. За последние двадцать четыре часа по всей стране зафиксировали всего 11 новых случаев заболевания. Увы, статистика не распространяется на Хубэй, в котором новые инфицированные все-таки есть. Зараженных в провинции 398.

Вместе с тем во всем остальном мире инфекция распространяется куда быстрее. В Южной Корее общее число инфицированных достигло 766, в Италии – 155, в Иране – 43, в США – 35, в Англии и АОЭ – 13, в Канаде – 10.

Председатель Китая Си Цзиньпин просит не расслабляться. Он заявил, что эпидемическая ситуация остается сложной — борьба с заболеванием перешла в критическую стадию. Правительство и партия на всех уровнях напрягают илы для профилактики и контроля над заболеванием.Более того, он отметил, что давление, оказанное на Китай в связи с коронавирусом, должно превратиться в движущую силу, которая в полной мере раскроет огромный потенциал страны.

Иран готовится использовать оружие против коронавируса. Президент Хасан Роухани заявил, что ВС страны постараются справиться с вирусом с минимальными потерями и в кратчайшие строки. Какие меры будут принимать вооруженные силы на самом деле очень интересно, надеемся, расправа инфицированным не грозит.

Инфекционку в Казани, в которой лежат восемь россиян, прилетевших с лайнера Diamond Princess на карантин, охраняет Росгвардия. Вроде бы абсурд, от кого охранять-то… А самое страшное в том, что есть от кого.

Украинские «вирусологи в спортивных костюмах», обвиняемые в причастности к беспорядкам вокруг эвакуированных из Китая сограждан, записали видеообращение. Они попросили прекратить их травлю , которая организована в соцсетях с использованием видео с их участием. «В массовых потасовках участия мы не принимали, — сказали молодые люди. — Привозили только голодным людям пирожки, 30 штук, из вареничной». Так и попали в объектив камеры.

Американские ученые планируют воссоздать COVID-2019, чтобы испытать антивирусные препараты. Вирусологи из университета Северной Каролины заказали у биотехнологических компаний фрагменты РНК вируса COVID-2019, чтобы соединить их в единый геном и поместить в клетку для производства новых вирусов. Все это для того, чтобы заразить копией инфекции лабораторных животных и провести испытание антивирусных препаратов.

В Южной Корее объявлен наивысший уровень угрозы. Резкое возрастание количества заболевших связано с религиозной сектой. Одна из её адептов посещала приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи. Позже у неё был диагностирован коронавирус. Таким образом женщина распространила вирус среди прихожан. В настоящее время на карантине находится 9336 адептов. Корейцы подписывают петицию за принудительный роспуск секты. За сутки инициативу поддержали более 240 тыс. граждан. По закону страны, при таком количестве подписей администрация президента должна дать официальный ответ по представленному вопросу.

Врачи Хайнаня лечат коронавирус традиционной китайской медициной (ТКМ), передает «China Daily». Глава отделения ТКМ Народной больницы Хайнаня Чжоу Сунцзина говорит, что помогает: клинические симптомы улучшаются, а также повышается резистентность организма пациента.

Глава МВФ Кристалина Георгиева уверена в том, что последствия коронавируса для мировой экономики будут долгосрочными. Также она добавила, что обострение торговых отношений США и Китая уже срезало 0,6% мирового ВВП. «Прогнозируемое экономическое восстановление носит хрупкий характер и зависит от нормализации условий в странах с находящимися под воздействием стресса и неэффективными экономиками», – сказала она.