Эксперты подсчитали, во сколько обойдется приготовление блинов в регионах России

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24 февраля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

Аналитики подсчитали себестоимость 20 блинов (это 1 кг) по всей России. Конечную сумму рассчитали на основе средних цен на ингредиенты в несетевых магазинах.

Самые дорогие блины в России приготовят жители Чукотского автономного округа. 20 блинчиков обойдутся им в 123 рубля. Самое дешевое угощение на Масленицу будет в Алтайском крае – здесь приготовление той же порции обойдется 45 рублей.

В Москве 20 блинов обойдутся в 78 рублей, в Санкт-Петербурге – в 66 рублей. Что касается Южного федерального округа, где, казалось бы, все составляющие должны быть одними из самых дешевых в России, то на Кубани один килограмм блинов обойдется в 59 рублей, в Адыгее нужно будет потратить 63 рубля, а в соседней Ростовской области – 56 рублей. Самые дорогие блины в ЮФО испекут жители Севастополя, которым 20 блинов будут стоить 72 рубля.

В среднем по России себестоимость 20 блинов составила 62 рубля.

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