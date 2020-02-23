Крымский политолог: Решение С. Шнурова податься в политику подобно «спектаклю» К. Собчак на выборах президента РФ

Нет ничего удивительного в решении певца Сергея ШНУРОВА податься в политику. Оно подобно «спектаклю» телеведущией Ксении СОБЧАК на последних выборах президента РФ.
Такое мнение выразил крымский политолог Иван МЕЗЮХО на своей странице в Facebook.
«Удивляет позиция тех, кого шокирует участие Сергея ШНУРОВА в политике. Какие могут быть удивления после спектаклей Ксении СОБЧАК на президентских выборах? Ну а ШНУРОВ вряд ли сильно поможет «Партии Роста», - написал он.
Напомним, несколько дней назад стало известно об официальном вступлении Сергея ШНУРОВА в «Партию Роста». Председатель севастопольского отделения политической силы Олег НИКОЛАЕВ уверен, что это положительно скажется на деятельности и имидже партии, в ряды которой теперь захотят вступить и многие другие.