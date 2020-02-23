Десятки рейсов задержаны и отменены из-за непогоды в аэропортах Москвы

//Общество 13+

23 февраля 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Alexander Chaplygin, фото: globallookpress.com

В Москве в воскресенье, 23 февраля, из-за непогоды в аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Внуково"задержано шесть рейсов и четыре отменено, в воздушной гавани "Домодедово" два рейса задержали и три отменили.

В столичном аэропорту "Шереметьево" задержано 13 рейсов.

В Москве накануне температура воздуха поднималась до плюс семи градусов, и в столице снег растаял почти везде. А сегодня начался снегопад и усилились порывы ветра. Идет мокрый снег. На дороге - гололедица.

По прогнозам синоптиков, в Москве во второй половине дня ожидается мокрый снег и усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Московские спасатели призвали москвичей и гостей столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. А водителям парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть предельно аккуратными на дороге.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы в связи со сложными погодными условиями переведены на усиленный режим работы.