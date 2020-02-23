В Мичуринске задержали мужчину, который пытался вынести шоколад из магазина

Необычную кражу установили в Мичуринске. Сотрудникам Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования, поступило сообщение из охраняемого магазина на улице Лаврова.
Наряд вневедомственной охраны прибыл по указанному адресу и задержал молодого человека. Мужчина хотел вынести из супермаркета семь шоколадных наборов бесплатно. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
Позже выяснилось, что за подобные действия мужчину уже судили.
А в Россоши нашли пропавшую из районной больницы 68-летнюю женщину.