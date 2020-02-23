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В Мичуринске задержали мужчину, который пытался вынести шоколад из магазина

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.michurinsk.ru

В Мичуринске задержали мужчину, который пытался вынести шоколад из магазина
pixabay.com

Необычную кражу установили в Мичуринске. Сотрудникам Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования, поступило сообщение из охраняемого магазина на улице Лаврова.

Наряд вневедомственной охраны прибыл по указанному адресу и задержал молодого человека. Мужчина хотел вынести из супермаркета семь шоколадных наборов бесплатно. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Позже выяснилось, что за подобные действия мужчину уже судили.

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ЕЧ

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