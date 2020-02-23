В Мичуринске задержали мужчину, который пытался вынести шоколад из магазина

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23 февраля 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.michurinsk.ru

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Необычную кражу установили в Мичуринске. Сотрудникам Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования, поступило сообщение из охраняемого магазина на улице Лаврова.

Наряд вневедомственной охраны прибыл по указанному адресу и задержал молодого человека. Мужчина хотел вынести из супермаркета семь шоколадных наборов бесплатно. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Позже выяснилось, что за подобные действия мужчину уже судили.

А в Россоши нашли пропавшую из районной больницы 68-летнюю женщину.