"Это лишь доступный язык", глава Евпатории объяснил своё поручение чиновникам "наполнять карманы"

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23 февраля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Евпатории объяснил своё поручение чиновникам наполнять карманы. Роман Тихончук заявил, что пытался лишь доходчиво, доступным языком объяснить, как увеличить доходную часть бюджета.

«Люди хотят придираться к словам. Эти диванные революционеры. Но собака лает, а караван идёт. Мне смешно. Ни о каких личных карманах речь не шла. Доступный язык я использую для того, чтобы объяснить некоторым людям, как делать доходную часть муниципального бюджета», - сказал чиновник изданию «Подъём».

Напомним, на совещании Тихончук заявил, что земля – основной источник дохода городского бюджета, но в этой области есть много пробелов. Он призвал чиновников подготовить свои предложения: «Предлагаю начать с промышленной зоны... Я думаю, что у нас там сразу наполнятся карманы».