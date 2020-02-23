Восемь россиян, эвакуированных из-за коронавируса с лайнера Diamond Princess, помещены в Казани в карантин

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23 февраля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Lui Siu Wai, globallookpress.com

Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, эвакуированы на родину. Теперь они проведут 14 дней в Казани на карантине. В Казани их разместили в специализированном учреждении.



Россиян доставил самолет МЧС. Не все россияне согласились на эвакуацию. 16 человек остались в Японии. Трое из восьми вернувшихся россиян больны. У них диагностирован коронавирус. Они чувствуют себя нормально. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, у граждан с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает.

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля после того как один из пассажиров, 25 января сошедший с судна в Гонконге, оказался зараженным коронавирусом. На круизном лайнере началась вспышка коронавируса. Всего на борту судна находилось 3,6 тысяч человек из 50 стран. Выявлено более 600 заразившихся коронавирусом. Лайнер поставили на карантин. Два человека, находившиеся на судне, скончались от коронавируса.