Все новости >>

//Общество 13+

Алексей Кудрин оценил ситуацию с ВИЧ в России как критическую

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Алексей Кудрин оценил ситуацию с ВИЧ в России как критическую
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил ситуацию с ВИЧ в России как критическую.  Президент РФ Владимир Путин дал поручения правительству по борьбе с ВИЧ еще в конце прошлого года.  Но документ  не был опубликован.

"Коммерсантъ" узнал, что Путин поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркозавимые, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, заключенные), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. Поручено включить тестирование на ВИЧ в программу диспансеризации (при условии добровольного на это согласия граждан).

"Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что действия по преодолению критической ситуации в России будут усиливаться", - прокомментировал поручения Путина в своем Twitter Кудрин.

По официальным данным Роспотребнадзора, в России более чем у одного миллиона человек диагностирована ВИЧ. По состоянию на конец 2018 года в стране умерли более 318 тысяч человек, инфицированных с момента начала регистрации заболевания в 1987 году.

ИЧ

//картина дня

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!".

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Нур-Султане и Алматы полиция задержала около двух сотен человек, явившихся на митинги сторонников организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, в Казахстане…