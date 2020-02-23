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23 февраля 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил ситуацию с ВИЧ в России как критическую. Президент РФ Владимир Путин дал поручения правительству по борьбе с ВИЧ еще в конце прошлого года. Но документ не был опубликован.

"Коммерсантъ" узнал, что Путин поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркозавимые, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, заключенные), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. Поручено включить тестирование на ВИЧ в программу диспансеризации (при условии добровольного на это согласия граждан).

"Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что действия по преодолению критической ситуации в России будут усиливаться", - прокомментировал поручения Путина в своем Twitter Кудрин.

По официальным данным Роспотребнадзора, в России более чем у одного миллиона человек диагностирована ВИЧ. По состоянию на конец 2018 года в стране умерли более 318 тысяч человек, инфицированных с момента начала регистрации заболевания в 1987 году.