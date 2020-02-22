Спикер ЗСК и глава «Девелопмент-Юг» обсудили перспективы строительной отрасли

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22 февраля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой корпорации «Девелопмент-Юг» Сергеем Ивановым. Приурочена она была к 25-летию со дня образования строительной компании. Участие в разговоре принял и председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.

За годы своего существования и реализации проектов в Краснодаре, Ростовской и Астраханской областях, а также в Пермском крае, компания возвела практически целый город, а это почти два миллиона квадратных метров жилья. Сегодня в домах «Девелопмент-Юг» проживает более 75 тысяч человек. Если говорить конкретно о Краснодаре, то в прошлом году в краевом центре введено в эксплуатацию свыше ста тысяч квадратных метров жилья.

— Работая на строительном рынке Краснодара, акцент необходимо делать на комплексной застройке жилых микрорайонов. Об этом в своих выступлениях неоднократно говорил и губернатор Кубани. Ведь в городах, подобных нашему, идет естественный прирост населения. А обратной стороной данного процесса является возрастающая нагрузка на учреждения соцсферы, - сказал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК также отметил, что позиция компании по комплексной застройке созвучна проводимой политике краевых властей, подчеркнув, что конкуренция на строительном рынке велика, и ее выдержит лишь тот, кто будет придерживаться этой позиции. Ведь сейчас покупатель обращает внимание не просто на квадратные метры, а на среду обитания.

Говоря о ближайших планах работы холдинга, его глава отметил, что компания только по Краснодару планирует вдвое увеличить объем сдаваемого в эксплуатацию жилья. Кроме того, корпорация в качестве перспективной территории для ведения строительного бизнеса рассматривает Сочи.

«Девелопмент-Юг» является и одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Так, к примеру, с каждых ста тысяч квадратных метров возведенного жилья компания платит более полумиллиарда рублей налогов.

В завершении встречи Юрий Бурлачко поздравил Сергея Иванова с наступающим 25-летием холдинга и пожелал ему дальнейшего успешного развития.