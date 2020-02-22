В России может появиться чёрный список постояльцев-вандалов

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22 февраля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabay

Столичный бизнес готовит изменения в правила предоставления гостиничных услуг. Председатель комитета по гостиничному бизнесу московского отделения Дмитрий Шлопак сообщил о работе по подготовке отельерами чёрного списка клиентов-нарушителей порядка.

"Есть идея создать межотельный чёрный список. Кстати, сетевые компании уже используют неформальный black list клиентов. Но задача сообщества — выработать не механизм борьбы с этими людьми, а усмирять их видом наказания. У нас будет оружие, которое даст понять постояльцам, что, если они будут вести себя подобным образом, это приведёт не только к возможному отказу в заселении в нашей сети отелей, но и в других гостиницах", - подчеркнул Шлопак.