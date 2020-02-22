Ученые выяснили, как алкоголь меняет восприятие красоты

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22 февраля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabay

Исследователи из британского университета Эдж-Хилл проверили известный феномен влияния алкоголя на восприятие красоты.Для своего исследования ученые выбрали 120 человек и отправили их в бары кампуса университета.

Испытуемым предлагалось определить, правильно ли написана на экране буква в то время, как на нем демонстрировались фотографии привлекательных и менее привлекательных лиц. Оказалось, что трезвые участники отвлекались реже, отдавая свое внимание только первой категории. Те, кто употребил некоторое количество алкоголя, отвлекались даже на менее привлекательные лица.

Таким образом, подтвердилась правдивость шуток о том, что алкоголь меняет восприятие красоты и люди во время опьянения готовы уделять внимание каждому.