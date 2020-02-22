Все новости >>

//Общество 13+

Ученые выяснили, как алкоголь меняет восприятие красоты

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Ученые выяснили, как алкоголь меняет восприятие красоты
фото: pixabay

Исследователи из британского университета Эдж-Хилл проверили известный феномен влияния алкоголя на восприятие красоты.Для своего исследования ученые выбрали 120 человек и отправили их в бары кампуса университета. 

Испытуемым предлагалось определить, правильно ли написана на экране буква в то время, как на нем демонстрировались фотографии привлекательных и менее привлекательных лиц. Оказалось, что трезвые участники отвлекались реже, отдавая свое внимание только первой категории. Те, кто употребил некоторое количество алкоголя, отвлекались даже на менее привлекательные лица.

Таким образом, подтвердилась правдивость шуток о том, что алкоголь меняет восприятие красоты и люди во время опьянения готовы уделять внимание каждому.

СЕ

//картина дня

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться…

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…

//новости ан

//новости ан

Друзья убитого в центре Челябинска 17-летнего юноши поделились, что произошло в ночь на 22 февраля. По словам ребят, их друг бросился на помощь девушке, к которой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан