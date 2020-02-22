Диетологи назвали самый безвредный хлеб для худеющих

//Общество 13+

22 февраля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabay

Людям, стремящимся снизить собственный вес, можно употреблять в пищу хлеб, однако определенных видов. Диетологи указывают, что оптимальным выбором будет хлеб на закваске, имеющий более низкий гликемический индекс, чем дрожжевая выпечка.

Рекомендуется также обратить внимание на хлеб из овсяной муки. Он содержит меньше глютена, вызывающего у многих аллергическую реакцию, зато богат белком и клетчаткой, железом, магнием и витамином В1. Хорошим выбором диетологи также считают ржаной и цельнозерновой хлеб.