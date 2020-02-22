Все новости >>

//Общество 13+

Диетологи назвали самый безвредный хлеб для худеющих

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Диетологи назвали самый безвредный хлеб для худеющих
фото: pixabay

Людям, стремящимся снизить собственный вес, можно употреблять в пищу хлеб, однако определенных видов. Диетологи указывают, что оптимальным выбором будет хлеб на закваске, имеющий более низкий гликемический индекс, чем дрожжевая выпечка.

Рекомендуется также обратить внимание на хлеб из овсяной муки. Он содержит меньше глютена, вызывающего у многих аллергическую реакцию, зато богат белком и клетчаткой, железом, магнием и витамином В1. Хорошим выбором диетологи также считают ржаной и цельнозерновой хлеб.

СЕ

//картина дня

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться…

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…

//новости ан

//новости ан

Друзья убитого в центре Челябинска 17-летнего юноши поделились, что произошло в ночь на 22 февраля. По словам ребят, их друг бросился на помощь девушке, к которой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан