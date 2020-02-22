Аппетиты растут: Латвийской Опере требуется новая канализация

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22 февраля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Латвийская национальная опера, фото соцсети

В здании Латвийской национальной оперы и балета просто необходимо сделать ремонт! Главное – запущенная канализация. По словам члена правления театра Сандиса Волдиньша, в ближайшее время требуется вложить в ремонт от 4 до 5 млн евро.

Суммы, конечно, впечатляют. Какие же канализационные трубы и унитазы будут за 5 млн евро? Видимо, за меньшие деньги никак нельзя в театре, простите, нужду справлять!

Кстати, о деньгах. Буквально в конце года директор театра г-н Силиньш говорил, что необходимо 3 млн евро! А в начале 2020 года уже и пяти мало. Аппетиты растут?

По мнению члена правления театра, в течении следующих лет нужно сделать здание более энергоэффективным. Он отметил, что рижскому самоуправлению ежегодно платилась арендная плата в размере 300 тыс. евро и еще 100-150 тыс.евро в здание вкладывал сам театр. Вот такая сумма составляет большую часть вложений ближайших лет в здание оперы.

Конечно, не обошлось и без «артистов». Директор театра посетовал, что зарплаты артистам низкие и следует «надбавить». А еще хотелось бы больше новых постановок и зрителя.

Если честно, то мне непонятно насчет зрителя…. Театр оперы и балета никогда не испытывал недостаток в зрителях! Особенно, когда гастроли, например, спектакли г-на Барышникова и иже с ним.

Но главное – новая канализация! Золотая! И никак иначе!