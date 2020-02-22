Зимняя депрессия: как восполнить «гормон счастья» - серотонин?

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22 февраля 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

латвийский терапевт, вице-президент Общества врачей Марис Плявиньш

Пожалуй, многим знакомо состояние зимней депрессии: упадок сил, «чумная голова», лень, тяга к сладкому и отсутствие настроения. Врачи говорят, что зимняя депрессия «посещает» в основном жителей холодных стран: отсутствие солнца, короткий световой день, промозглая погода. Есть ли выход? Как привести себя в чувство мокрой зимой? Специально для «Аргументов Недели» интервью латвийского терапевта, вице-президента Общества врачей Мариса Плявиньша.

-Марис, что происходит с нашим организмом зимой? Почему многие люди впадают в депрессию?

-Зимой наш организм впадает «в спячку». Замедляются все процессы. Короткий световой день, нехватка солнечного света очень влияет на гипоталамус. Это такой отдел в головном мозге у человека, который отвечает за полноценный сон, настроение, аппетит. Происходит подавление «гормона счастья» - серотонина. И что мы получаем? Отвратительный сон ( если получится), неуемный аппетит (заедаем проблемы и плохое настроение), головную боль, нежелание двигаться, работать. То, что вы называете зимняя депрессия – эмоциональное расстройство. У одних людей такое расстройство проходит легко и без последствий, а у других возникают серьезные проблемы.

- И какие?

- Может возникнуть затяжная депрессия, которая не зависит от времен года. А это совсем плохо и серьезно.

-И как восполнить «гормон счастья»?

-Прежде всего следует обратить внимание на витамин D. Зимой его особенно не хватает. Он производится организмом при содействии солнечных лучей. Да, не хватает солнца! Как его восполнить? Есть, конечно, светотерапия. Такие лампы, которые создают эффект дневного света. Реально облегчают зимнюю депрессию и поднимают настроение. Если нет такой лампы, то следует почаще выглядывать в окно. Понимаю, что не хочется лишний раз двигаться, но надо! Попробуйте подойти к окну, распахнуть его и вдохнуть свежий воздух! Конечно, днем! Увидите, как улучшится состояние. Пересильте свою лень и пройдитесь по улице. Поверьте, всегда на это найдется несколько минут. Нужно и просто необходимо быть физически активным. Необходимо!

Светотерапия, фото соцсети

-Зимой люди часто полнеют. Вот еще одна проблема!

-Конечно! Мы «заедаем» стресс вкусностями. Вот и прибавка в весе. Что не хватает зимой? ВИТАМИНОВ! Вот и восполните этот пробел. Например, разноцветными овощами. Не просто есть, а красиво приготовить, разложить на тарелке и употребить. Попробуйте вместо мяса иногда употреблять рыбу! Поверьте, рыбка бывает порой лучше колбаски. Для организма! Я считаю, что зимой помогает человеку все яркое! Окружите себя яркими цветами! Веселый плед, например. Занавески, скатерть, постельное белье, одежда. Используйте солнечные запахи: розовое масло, морской бриз, жасмин. Конечно, если нет аллергии. И двигайтесь! Двигайтесь! Встречайтесь с друзьями, гуляйте с домашними животными подольше, играйте с детьми и внуками. Тогда вы не оставите шанс зимней депрессии! Будьте здоровы!

-Благодарю за беседу.