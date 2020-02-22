С широко закрытыми дверями

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22 февраля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели», Виталий Сергеенков ]

обсуждение инициатив президента, фото: соцсетей

Как известно вся страна, и российский народ с воодушевлением приняли последние инициативы президента и приступили к повсеместному их обсуждению.

Депутат Государственной Думы РФ Ольга Окунева о предстоящем мероприятий заранее оповестила через свой Твиттер. В информации говорилось, что 21 февраля в 13 ч. 30 мин. в здании Смоленского филиала Финансового университета при правительстве РФ должно состояться обсуждение инициатив с депутатом.

Как сообщат интернет-газета Smolnarod.ru и его редактор Максим Захаров, редакция решила, что такие мероприятия проводятся открыто и для всех желающих и направила на него своего корреспондента.

Однако обсуждение национальных проектов и инициатив президента РФ превратилось в закрытое мероприятие для узкого круга лиц. Попытка журналиста Smolnarod.ru Григория Калачьяна пройти на обсуждение чуть не обернулась стычкой с охранниками вуза. Как оказалось, в вузе «при правительстве РФ» серьезное мероприятие, инициированное депутатом Госдумы от «Единой России», решили превратить в закрытый «междусобойчик».

О том, что произошло на этом мероприятии рассказал сам журналист:

- Я пришел в университет перед началом мероприятия. На входе охрана категорически отказалась пропускать меня в зал. Сказали, это, мол, личная встреча депутата со студентами и преподавателями, и никакой прессы тут быть не должно, и вообще это режимное (!) заведение. И вход в вуз только по студенческим билетам. На мою попытку объяснить, что я журналист, мне сказали, что СМИ сюда не приглашали. И никого сюда не пустим. Потом подтянулась еще какая-то “гвардия” и в прямом смысле, встали “грудью”, чтобы я не пробежал. Когда попытаться снять это на видео, охранник у меня начал выхватывать телефон...

В итоге, - резюмирует редактор Максим Захаров, - корреспонденту пришлось покинуть вуз, а редакционное задание оказалось не выполнено. Мы связались с руководством университета. В приемной вуза нам пояснили, что охранник действовал строго по инструкции и имел полное право не допустить на мероприятие без предъявления паспорта. «Если бы вы заранее с нами связались и предупредили о своем визите, проблем бы не возникло», - пояснила сотрудница университета. Усугубило ситуацию то, что в журналистском удостоверении не стояла отметка о его продлении.

На наш вопрос о том, для кого конкретно проводилась встреча, устраивалась она для всех желающих, либо для какой-то группы лиц - нам ответить не смогли.