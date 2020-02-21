Мероприятия в Москве на 23 февраля 2020 года

1)Музей Победы:
23 февраля в Музее победы можно бесплатно поиграть в лазерный тир и посмотреть фильмы.
Расписание праздничных мероприятий:
10:00 -18:00 — мастер-классы об оружии;
12:00, 14:00 и 16:00 — экскурсии по экспозиции «Подвиг армии» (бесплатно для правоохранителей, военнослужащих и курсантов);
14:00 – выступление детского музыкального театра «Домисолька» в Зале Полководцев с программой «Поют правнуки Победы»;
15:00 – праздничные выступления в кинозале «Конев»;
16:00 – выступления популярных артистов, лауреатов международных конкурсов и участников вокальных телепроектов в Зале Полководцев;
16:00 — мини-экспозиция от движения «Тризна»; 18:00 — бесплатный для всех показ фильма «Союз спасения» в кинозале «Конев».
2) Международный рыцарский турнир «Воин» пройдет в УСК «Крылья Советов» в Москве 23 февраля 2020 года. В программе - старинная ярмарка, битвы железных воинов и другие захватывающие развлечения для всей семьи.
На средневековой ярмарке можно посетить различные мастер-классы, поиграть в старинные настольные игры, примерить шлем крестоносца и собрать винтовку времен Великой Отечественной Войны,а тоже попробовать себя в боях — правда, потешных.
Начало мероприятий в 10.00. Основные бои стартуют в 17.00.
3) В честь праздника День защитника Отечества в «Москино» с 20 по 24 февраля 2020 года в Москве стартует программа «Синематека. На фронте и в тылу».
В разных кинотеатрах будут бесплатно показаны отечественные военные фильмы:
«Минута молчания»,
«Корпус генерала Шубникова»,
«На войне как на войне»,
«Звезда»,
«Офицеры»,
«Служили два товарища» и др.
4) Мероприятия на ВДНХ:
В 11.00 на катке начнется массовый флешмоб, где главными действующими лицами станут московские пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных ВУЗов МЧС России.
Главное событие флешмоба — это «Кулинарный поединок МЧС». «Сотрудники» тринадцати полевых кухонь, расположенных рядом с катком, будут соревноваться в умении готовить.
Будут проведены экскурсии: «Герои космоса», История России — наука побеждать» и др.
В 13.00 в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет спектакль арт-коллектива «Мамин чердак» «У нас родился братик».
В 19.00 в павильоне «Рабочий и колхозница» начнется бесплатный концерт группы Real Jam.
Перед «Москвариумом» появится площадка «Петровская эпоха» с потешными войсками эпохи Петра I, где гости смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию лодок и такелажному делу.
5) Салют на 23 февраля 2020 в Москве: десять тысяч залпов
В Москве запустят салют в 21:00
Площадок запуска фейерверков будет 16
Поклонная гора, у музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан;
Поклонная гора, на холме у Входной площади;
Ново-Переделкино, улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда;
Лужнецкая набережная, олимпийский комплекс, напротив Большой спортивной арены;
ВДНХ, между северными воротами и улицей Хозяйственной;
Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда;
Измайловский парк, на берегу Серебряно-Виноградного пруда у дома 3;
Парк «Кузьминки», улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО;
Обручевский район, улица Миклухо-Маклая, дом 6, спортивная площадка у РУДН;
Южное Бутово, улица академика Понтрягина, дом 11, корпус 3, на берегу пруда;
Митино, улица Рословка, дом 5, в ландшафтном парке;
Покровское-Стрешнево, аэродром Тушино у Волоколамского шоссе;
Левобережный район, улица Фестивальная, 26, в парке Дружбы;
Зеленоград, Озерная аллея, дом 8, на берегу пруда;
Троицк, улица Физическая, владение 11, на территории Физического института;
Москворечье-Сабурово, улица Борисовские Пруды, дом 25, корпус 3, набережная Москвы-реки.