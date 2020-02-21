Мероприятия в Москве на 23 февраля 2020 года

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21 февраля 2020, 23:54 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Праздничные выступления, фото соцсети

1)Музей Победы:

23 февраля в Музее победы можно бесплатно поиграть в лазерный тир и посмотреть фильмы.

Расписание праздничных мероприятий:

10:00 -18:00 — мастер-классы об оружии;

12:00, 14:00 и 16:00 — экскурсии по экспозиции «Подвиг армии» (бесплатно для правоохранителей, военнослужащих и курсантов);

14:00 – выступление детского музыкального театра «Домисолька» в Зале Полководцев с программой «Поют правнуки Победы»;

15:00 – праздничные выступления в кинозале «Конев»;

16:00 – выступления популярных артистов, лауреатов международных конкурсов и участников вокальных телепроектов в Зале Полководцев;

16:00 — мини-экспозиция от движения «Тризна»; 18:00 — бесплатный для всех показ фильма «Союз спасения» в кинозале «Конев».

2) Международный рыцарский турнир «Воин» пройдет в УСК «Крылья Советов» в Москве 23 февраля 2020 года. В программе - старинная ярмарка, битвы железных воинов и другие захватывающие развлечения для всей семьи.

На средневековой ярмарке можно посетить различные мастер-классы, поиграть в старинные настольные игры, примерить шлем крестоносца и собрать винтовку времен Великой Отечественной Войны,а тоже попробовать себя в боях — правда, потешных.

Начало мероприятий в 10.00. Основные бои стартуют в 17.00.

3) В честь праздника День защитника Отечества в «Москино» с 20 по 24 февраля 2020 года в Москве стартует программа «Синематека. На фронте и в тылу».

В разных кинотеатрах будут бесплатно показаны отечественные военные фильмы:

«Минута молчания»,

«Корпус генерала Шубникова»,

«На войне как на войне»,

«Звезда»,

«Офицеры»,

«Служили два товарища» и др.

4) Мероприятия на ВДНХ:

В 11.00 на катке начнется массовый флешмоб, где главными действующими лицами станут московские пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных ВУЗов МЧС России.

Главное событие флешмоба — это «Кулинарный поединок МЧС». «Сотрудники» тринадцати полевых кухонь, расположенных рядом с катком, будут соревноваться в умении готовить.

Будут проведены экскурсии: «Герои космоса», История России — наука побеждать» и др.

В 13.00 в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет спектакль арт-коллектива «Мамин чердак» «У нас родился братик».

В 19.00 в павильоне «Рабочий и колхозница» начнется бесплатный концерт группы Real Jam.

Перед «Москвариумом» появится площадка «Петровская эпоха» с потешными войсками эпохи Петра I, где гости смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию лодок и такелажному делу.

5) Салют на 23 февраля 2020 в Москве: десять тысяч залпов

В Москве запустят салют в 21:00

Площадок запуска фейерверков будет 16

Поклонная гора, у музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан;

Поклонная гора, на холме у Входной площади;

Ново-Переделкино, улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда;

Лужнецкая набережная, олимпийский комплекс, напротив Большой спортивной арены;

ВДНХ, между северными воротами и улицей Хозяйственной;

Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда;

Измайловский парк, на берегу Серебряно-Виноградного пруда у дома 3;

Парк «Кузьминки», улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО;

Обручевский район, улица Миклухо-Маклая, дом 6, спортивная площадка у РУДН;

Южное Бутово, улица академика Понтрягина, дом 11, корпус 3, на берегу пруда;

Митино, улица Рословка, дом 5, в ландшафтном парке;

Покровское-Стрешнево, аэродром Тушино у Волоколамского шоссе;

Левобережный район, улица Фестивальная, 26, в парке Дружбы;

Зеленоград, Озерная аллея, дом 8, на берегу пруда;

Троицк, улица Физическая, владение 11, на территории Физического института;

Москворечье-Сабурово, улица Борисовские Пруды, дом 25, корпус 3, набережная Москвы-реки.