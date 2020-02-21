Крым и Севастополь получат 3 миллиарда на выполнение поручений президента России В.Путина

//Общество 13+

21 февраля 2020, 23:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Государственная дума РФ планирует распределить между регионами дополнительные 35 миллиардов рублей. Крым и Севастополь в сумме получат больше 3 миллиардов.

Отмечается, что деньги необходимо потратить на выполнение поручений президента России Владимира ПУТИНА. Значительная часть средств при этом достанется Республике Крым – 2,9 миллиардов. Севастополю же придется довольствоваться 312 миллионами, передает «ФедералПресс».

При этом больше всего вручат Ростовской области – 4,7 миллиарда, Краснодарскому краю – 4,4 миллиарда, Дагестану – 4 миллиарда. Примечательно, что средства должны поступить в регионы уже в этом году.