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21 февраля 2020, 23:36 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

активисты мужского движения, фото соцсети

О радикальном феминизме, борьбе за права и безопасность женщин, движении MeToo в последние годы говорят достаточно много. Тенденции защиты женщин от последствий негативного потребительского отношения со стороны мужчин сегодня находят отражение во многих областях общественной жизни. Так, например, в прокате идёт фильм «Скандал» Джея Роуча, повествующий о борьбе с харассментом, а актриса Натали Портман пришла на церемонию вручения кинопремии Оскар в костюме, расшитом именами женщин-режиссеров, не номинированных на престижную награду. И выглядит все это вполне логично: у женской части населения накопилось достаточно доказательств того, что мужчины и по сей день пытаются доминировать и подчинять себе женщин. Однако у любого радикального движения, такого как радикальный феминизм, найдётся такая же радикальная оппозиция. И если мы говорим о феминизме, то в противовес ему выступают члены так называемой «маносферы».

Монополия на секс

Инцелы – это мужчины, которые обвиняют женщин в отсутствии половой жизни. По мнению представителей этого радикального движения, женщины намеренно выбирают в качестве половых партнеров определенный тип мужчин, так называемых «альфа-самцов». Эти мужчины отличаются обильной мускулатурой, приятной внешностью, открытостью, смелостью и умением подавлять или подчинять женскую волю. При этом остальные представители мужской части населения, которые не соответствуют данным критериям, фактически остаются без активной половой жизни, так как у женщин есть «монополия на секс». «Монополия на секс» – так они называют право женщин выбирать партнеров, которого нет у мужчин.

Адепты этой субкультуры получили название от английского словосочетания involuntary celibates, то есть «невольно воздерживающиеся». В большинстве своём инцелы выступают за доступ к сексуальным отношениям с женщинами, но есть и радикальные представители движения, которые фактически выступают за сексуальное принуждение. Так, например, циркулируют идеи «государственной сексуальной помощи» или «полиции секса», которая будет регулировать половые отношения и отслеживать, как часто девушка предоставляла себя в качестве партнера. Соответственно, если вступала в половые отношения она не так много, как того требует закон, у неё взимают штраф. По сути, так некоторые инцелы выступают за легализацию сексуального насилия.

В отсутствии половой жизни инцелы обвиняют общество и по большей части женщин. Они считают, что девушки не должны выбирать себе в качестве партнеров исключительно тех, кто много зарабатывает или выглядит привлекательно. В противном случае, это самая настоящая дискриминация мужчин, не соответствующих определенным негласным стандартам. Инцелы считают, что они заслуживают вести нормальную половую жизнь, так как они не являются неполноценными членами общества: они могут быть интеллектуально развитыми, красивыми, общительными, но женщины их не выбирают, а это самая настоящая дискриминация. При этом девушки должны Description: осознавать социальную значимость секса для прогресса и счастья людей. Более того, многие представители движения считают, что секс поддерживает организм в здоровом состоянии, а это означает, что отказ со стороны женщин обрекает инцелов на болезни.

Эллиот Роджер, фото соцсети

И все это было бы достаточно безобидно, если бы радикальные представители движения не устраивали теракты для привлечения внимания к проблеме инцелов. Так, например, студент из США Эллиот Роджер устроил массшутинг в Калифорнии, после которого застрелился. Или житель Торонто Алек Минасян влетел в толпу людей на микроавтобусе: десять человек погибло, шестнадцать было ранено. И все это было совершено из-за «невольного воздержания», которое, как считают инцелы, спровоцировано женщинами. Несомненно, феминизм инцелы считают враждебным движением, направленным на дискриминацию мужской части населения и на подавление их воли.

Маносфера и «мужское государство»

Движение инцелов – не единственное радикальное движение за права мужчин. Если говорить об этой системе взглядов в целом, необходимо вспомнить о понятии «маносферы». Так называется сеть различных сайтов, блогов, форумов, которые объединяют мужские сообщества и посвящены проблемам, которые касаются вопросов маскулинности. Инцелы – лишь одна из составляющих частей «маносферы», есть и другие движения. Так, например, существуют антифеминисты, борцы за права отцов, за права мужчин, представители движения МИСП (мужчины идущие своим путём).

Если говорить о проблемах, которые волнуют представителей мужских движений, стоит отметить, например, то, что некоторые мужчины обеспокоены особой ролью женщины в современном обществе. Они считают, что желаниям и чувствам женщин уделяется гораздо больше внимания, а переживания мужчин никому не интересны. Такие тенденции они связывают с проблемами маскулинности, которая вынуждает мужчин скрывать свои эмоции, а общество якобы диктует свои правила: терпи, если ты «мужик».

Представители МИСП призывают мужчин не бороться с феминизмом и прочими вредоносными для мужчин тенденциями, а дистанцироваться от женщин, частично или полностью. Например, от брака. Главная идея движения – избавиться от тех стереотипов, которые общество навязывает мужчинам для того, чтобы сделать их эксплуатируемой массой. Среди представителей движения есть и наиболее радикальные: они полностью отказываются от взаимоотношений с женщинами и сексуальной жизни в пользу личностного развития и удовлетворения своих потребностей. Однако МИСП очень часто критикуют активные участники других «мужских» сообществ, обвиняя их в демонизации женщин и сваливании на женский пол ответственности за все несчастья, с которыми сегодня приходится мириться мужчинам.

Активисты «мужского государства» против сестёр Хачатурян, фото соцсети

Если говорить о России, то самым популярным и известным движением для маскулистов является «мужское государство». Закрытое сообщество «Вконтакте» с таким названием в своё время насчитывало более ста тысяч подписчиков. Деятельность у активистов сообщества была достаточно разнообразная: так, например, некоторые члены «мужского государства» боролись с феминистками, вставшими на защиту сестёр Хачатурян. В целом, «мужское государство» – национал-патриархальное движение, члены которого выступают за ликвидацию феминизма борьбу с равноправием и доминирование мужчин. Сообщество было признано экстремистской организацией, а некоторых инициаторов движения осудили в 2019 году.

Таким образом, даже сегодня, когда весь мир говорит об ущемлении прав женщин, находятся люди, считающие своим долгом борьбу с движениями за равноправие. Считающие, что современное общество угнетает не женщин, а мужчин, а женщины в свою очередь ограничивают мужскую половую жизнь.