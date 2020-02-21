На Международной сцене «Бессмертного полка» выступят артисты из 74 стран

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21 февраля 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

празднуемвсеммиром.рф

На самой большой праздничной площадке в Москве девятого мая соберутся артисты из 74 стран мира. Творческие коллективы и исполнители примут участие в концертной программе, посвященной 75-летию Великой Победы.

На данный момент на сайте празднуемвсеммиром.рф организаторы Международной сцены зарегистрировали 345 заявок из 74 стран. Желающим принять участие в мероприятии необходимо оставить свою заявку на сайте до 1 марта.

Делегации со своего мира пригласил в Москву сопредседатель движения «Бессмертный полк России» народный артист СССР Василий Лановой. Подготовка к мероприятию идет уже давно, а количество участников растет с каждым днем.



«На сцене выступят как самодеятельные, так и профессиональные коллективы, – говорит арт-директор проекта Наталья Бурлакина. - Наша цель – объединить артистов всего мира на одной сцене, ведь эта наша общая Победа. И пусть жизнь разметала всех по свету, но свои традиции и историю забывать нельзя. По количеству заявок от детей из разных стран понимаю, что эти традиции передаются из поколения в поколение и это здорово!»



Подать заявку для участия в Международной сцене «Бессмертного полка» могут все желающие. Коллективам и исполнителям, прошедшим творческий отбор, оплачиваются все дорожные и гостиничные расходы по пребыванию в Москве. По все вопросам обращайтесь по адресу pvm2020@yandex.ru.