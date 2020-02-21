Исаак Калина поздравил победительницу «Абилимпикс-2019» Валерию Загоруйко

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21 февраля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина вручил памятный подарок победительнице V Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Издательское дело» Велерии Загоруйко. Ранее она стала героем программы «Утро» на Московском образовательном телеканале, где рассказала о своем опыте работы и участия в чемпионате «Абилимпикс».

«Чемпионат «Абилимпикс» не для тех людей, которые надеются на везение и удачу. Это те люди, которые надеются на себя, на свой интеллект, на свой характер, на свой труд», – отметил Исаак Калина.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

В 2019 году Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходил по 64 компетенциям на шести площадках. В нем приняли участие 2500 человек.