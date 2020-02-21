Депутаты проголосовали за почетное звание «Город трудовой доблести»

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21 февраля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Он разработан по предложению главы государства Владимира Путина в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

В конце прошлого года на внеочередной сессии ЗСК депутаты рассмотрели проект этого федерального закона и единогласно поддержали его. Его важность отметил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

— Массовый трудовой героизм стал одной из составляющих Победы наряду с воинской доблестью полководцев и самоотверженностью солдат.

Поэтому, уверен, благодаря инициированному Президентом России законопроекту о городах трудовой доблести, мы отдаем должное тем, кто приблизил в 1945-м году нашу Великую Победу. Они это заслужили, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Как известно, в преддверии празднования юбилея Великой Победы депутаты кубанского парламента приняли краевой закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края». Он разработан в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Закон предусматривает возможность присвоения населенным пунктам почетных званий региона «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Почетные звания являются высшей степенью признательности жителей Кубани за ратную доблесть, честь и мужество защитников Отечества.

В прошлом году почетное звание – «Город воинской доблести» было присвоено Крымску и Темрюку. Также депутаты рассмотрели документы о присвоении этого звания Армавиру и направили их в оргкомитет «Победа».