Горячий ТОП региональных новостей: Сибирячку избивали из-за вымышленного долга

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21 февраля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ДТП в Твери, пожар под Калининградом и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери водитель иномарки сбил на парковке пешехода. Водитель автомобиля, двигаясь по территории парковки задним ходом, совершил наезд на 69-летнего мужчину, который, в результате наезда, получил травмы различной степени тяжести, сообщает Афанасий-бизнес.

В нескольких районах Камчатского края ожидаются осадки и ветер. По прогнозам специалистов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля 2020 года в результате влияния фронта тихоокеанского циклона в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе ожидается местами умеренный снег. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Сибирячку пытали током и избивали ради вымышленного долга. Следствием установлено, что с октября по ноябрь 2019 года молодые люди вымогали у 21-летней девушки 160 тысяч рублей в счет вымышленного долга, сообщает НДН.ИНФО.

За сутки в Кировской области сбили 4 пешеходов. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия 81-летняя женщина получила серьёзные травмы и была госпитализирована, пишет Новый Вариант.

Под Калининградом сгорел сарай с мебелью. К счастью, на этот раз пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 3 человек и 1 единицы техники, как уточняет НИА Калининград.

На Ставрополье мужчина хранил дома оружие и боеприпасы. В отношении гражданина возбуждено три уголовных дела по статьям «Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей», «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщает Ставропольский репортер.