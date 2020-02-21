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Подмосковье: Врачи спасли девочку с гигантским пальцем на ноге

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Подмосковье: Врачи спасли девочку с гигантским пальцем на ноге
фото: pixabey

Специалисты детского травматологического отделения больницы в Мытищах помогли девочке с парциальным гигантизмом первого пальца стопы.

В больницу поступила девочка в возрасте тринадцати лет. Первый палец ее стопы был увеличен до сорок пятого размера при том, что нормальный размер для нее – тридцать шестой.

«Нам удалось сохранить палец вместе с ногтевой пластинкой, хотя иногда это заканчивалось ампутацией. Случай уникальный. Даже в мировой практике встречается крайне редко. Мы надеемся, что у девочки все будет хорошо», - рассказал врач.

СЕ

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