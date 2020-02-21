Кончаловский: Не идите в чиновники, если вы не патриот

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21 февраля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Большинство россиян (80%) считают, что чиновники обязаны быть патриотами. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ.

Продюсер и режиссер Егор Кончаловский, в свою очередь, заявил, что абсолютно с этим согласен: «а в противном случае, зачем они идут на государственную службу. Зачем? На теплое место, большую зарплату, на большие возможности или незаконные действия? Если у человека есть желание служить родине, тогда, наверное, он называется патриотом. Все иные причины быть чиновником являются, на мой взгляд, корыстными в той или иной степени».