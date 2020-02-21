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Казаки наведут порядок на пляжах Ялты в разгар курортного сезона

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Казаки наведут порядок на пляжах Ялты в разгар курортного сезона

Мэр города уверен, что таким образом удастся добиться порядка на пляжах в разгар курортного сезона. И объяснил, что считает летней вакханалией.

Иван ИМГРУНТ объяснил: «Всей этой какофонии, огромного количества точек, где зазывалы кричат в мегафоны быть не должно». И дал соответствующее распоряжение по этому поводу.

По мнению мэра города, помогать полиции в обеспечении звукового комфорта на пляжах будет в том числе и казачество, у которого, согласно устава организации, есть право следить за соблюдением общественного порядка.

«С началом сезона, на всем протяжении набережной не должно быть той вакханалии, которая творилась прошлым летом, когда одни приставали к людям с фотоуслугами, другие попрошайничали, третьи демонстрировали сомнительного вида искусство, четвёртые – незаконно торговали», - сказа ИМГРУНТ и поручил проработать общий регламент наведения порядка на набережной.

 

ГБ

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