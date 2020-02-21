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Дочь Кадырова представит в Париже новую коллекцию одежды

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дочь Кадырова представит в Париже новую коллекцию одежды
Фото: соцсети

Модный дом Firdaws, главой которого является старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат, в конце февраля представит новую коллекцию одежды на парижском подиуме. Новая коллекция получила название «История любви».

«Дефиле пройдет под музыку чеченских композиторов, на вечере представят также картины чеченских художников второй половины XX века, выступят хореографические коллективы и мужская хоровая капелла "Илли"», - сообщили в пресс-службе Firdaws.

Кадырова призналась, что основной целью работы модного дома является знакомство мира с культурой Чечни и наоборот – демонстрация жителям Чеченской Республики мировой культуры.

АБ

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