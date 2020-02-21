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Врач объяснила существование свингер-клубов потребностью россиян

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Врач объяснила существование свингер-клубов потребностью россиян
фото: pixabey

Психоаналитик-сексолог Юлия Варра объяснила наличие клубов по интересам соответствующей потребностью определенной части общества.

По мнению врача, клубы по интересам были всегда: «сейчас говорить об их аморальности уже не серьезно. Если это идет и гремит по всему миру, это значит, что каким-то людям это нужно. Для этого такие клубы и создаются. В Москве 12 свингер-клубов, в других городах по 2-3. Но, насколько мне известно, в России классических свингер-пар не так-то много. В основном это мужчины, которые хватают женщин легкого поведения, приходят в клуб парами, поменяются этими девушками, и каждый радуется, что переспал с чьей-то женой».

СЕ

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