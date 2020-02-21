//Общество 13+

21 февраля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

урна, фото: соцсети

О кремации людей ходит много различных мифов. Кто-то принимает решение оставить прах своих умерших родных, а другие считают такой подход великим грехом. Сжигание в крематории это сложный химический процесс, который способен из органических тканей человека перейти в химические соединения и смешаться с однородной почвой за 1.5 часа, а не за 20 лет.

Таким способом захоронения пользуется только 10 % россиян. Маленький процент аргументируется неприятием прощаться с родственниками подобным образом. Некоторые граждане могут позволить себе хоронить только так, поскольку это намного дешевле, а на кладбищах часто не хватает места.

Тема хоть и неприятная, но достаточно актуальная. Поэтому в сегодняшней статье вы получите ответы на 9 часто задаваемых вопросов. Развеете мифы и посмотрите на процесс кремации под новым углом.

Кремация, что это?

Что такое прах умершего человека?

Процесс кремации людей происходит в 9 этапов?

Зачем людей кремируют?

Кто работает в крематории?

«Сайт «Аргументы Недели» нашел интервью с работником крематория, который признался, что ему тяжело далось решение заговорить на публику о процессе кремации. Из-за стигматизированной работы, многие сотрудники просто боятся напугать людей и сказать что-то лишнее. На интервью с одним из телеканалов России, согласился Дмитрий 34 года. Он успел проработать могильщиком, а потом из-за моральной тяжести перешел в сферу кремации. Многим может показаться, что молодой человек сменил шило на мыло, но нет. Дмитрий говорит, что процесс кремации намного легче пережить, чем погребение. Ведь для него последние 10 минут похорон тянутся вечность. В крематории сотрудник не видит слез родных и выполняет рутинную работу спокойно».

Кремация родственников, что это такое?

Не самый лучший маркетинг описывает процесс кремации, как современный и экологический ход с выгодой для своих клиентов. Если брать основные аспекты, то - так и есть. Но процесс кремации расшифровывается научно – сжигание тел, в качестве обряда перед погребением, который происходит в стенах специализированного здания крематория. Правила захоронения таким путем простые: после кремации прах мертвого засыпают в погребальные урны, а дальше различными путями хоронят остатки.

Как кремируют людей в крематории?

В крематории сжигание умерших происходит в оборудованных инженерных конструкциях. Они позволяют сделать из тела и гроба пепел, за счет высоких температур. Температура кремации генерирует от 900-1100 градусов, под ее влиянием мертвый превращается в прах в течение 2ч.

Есть 4 этапа кремированная:

Гроб и тело доставляют в крематорий, там есть зал для прощаний, где близкие последний раз видят умершего. Мертвого забирают с помощью транспортера и привозят в транзитное помещение. Там дождавшись своей очереди, тело определяют в кремационную печь. После кремации, специалисты собирают прах человека. Складывают его в погребальную урну и ожидают, пока родственники заберут ее. Близкие мертвого должны забрать урну в течение одного года, если нет, то она хоронится на специально отдельной территории при крематории.

Почему прах отдают не сразу?

Забрать остатки умершего получится не сразу, поскольку после сжигания надо еще минимум 2 часа на процесс разделения. Тело сжигают вместе с гробом, а значит, его металлические части лежат вместе с прахом, их надо разделить. Это делается благодаря магнитному устройству, которое убирает остатки элементов гроба. После сжигания тело поступает в своеобразную кофемолку, превращая останки в пепел. Дальше прах кладут в специальный контейнер и помещают его в погребальную урну. Ну и в конечном итоге – передают родственникам. Напомним, чтобы забрать урну есть 1 год. 40 дней будут бесплатными, а дальше идет начисление в виде 5 рублей за день. После года, урну хоронят на территории крематория.

Оператор кремационной печи, кто это?

Так называется профессия людей, которые работают в крематории. Именно они обустраивают и руководят всем процессом кремации. Провожают тело от поступления в крематорий, до отдачи его праха родственникам. Операторы подвозят гроб с телом на специальном транспорте, оставляют его около «пульта загрузки». После подключают прибор и из него выдвигаются длинные захваты, гроб поднимается с транспорта и загружается в печь. Сотрудник включает запуск печи и ожидает пока остатки мышц и кожи сгорят. Последним и основным этапом является сбор праха и костей. Кости измельчают с помощью устройства, превращая их в пыль. Дальше работник собирает все в погребальную урну, нумерует ее, и передает родственникам.

Можно ли не хоронить в урне после кремации?

В России чаще всего урна все же хоронится. Но поскольку в нашей стране живут разные национальности и имеют место различные религии – каждая семья прощается с мертвыми по-своему. Например, африканские народности вообще предпочитают сжигать тело на костре и помещать его в урну, ставить на самом видном и почетном месте в доме.

Сейчас тенденция распространилась на особое прощание. Близкие развеивают прах с берегов в реки, озера и моря.

Те, кто хотят оставить останки в земле, могут «подхоронить» урну к могилам умерших родственников. А некоторые, просто роят небольшую ямку в пределах дома и оставляют память о близком на родной территории.

Почему нельзя кремировать?

Практически – кремировать можно, но православные каноны не воспринимают такой процесс захоронения. Ведь в православии есть божеские заповеди, по которым тело должно оставаться в земле, если близкие мертвого верующие люди. Современное общество считает иначе, и хочет отпускать прах на свободу, а не оставлять его в земле. Это личный выбор каждого, но если вы верите в религию, то стоит придерживаться ее правил. Также, батюшки выделяют отдельный плюс земной похорони: «С развеянным прахом вы прощаетесь только один раз, больше некому навестить своих родных, ибо негде. Хороня человека по привычным обрядам, память о родственнике точно не усохнет и всегда будет место, куда можно прейти и ментально пообщаться с близким человеком.

Как выглядит прах после кремации? – он похож на черно-серый обычный пепел, пыль.

Сжигают ли гробы в крематории? – да, их сжигают вместе с мертвым в специальной печи, при температуре 900-1100 градусов.

Печь в крематории это? – инженерное строение, которое может повысить температуру до 1300 градусов, тем самым сжечь тело и гроб в течение двух часов.

От вопросов к пугающим фактам. Многие люди боятся, что отдав родственников в крематорий, они получат не их прах. Также есть распространенный миф, что сотрудники крематория раздевают мертвых и перепродают их дорогую одежду. Но все это ложь. Никто не станет снимать одежду с мертвого, он погружается в печь одетым. Да и одежда уже теряет свой приличный вид, поскольку иногда приходиться ее распаривать, чтобы одеть мертвого. Насчет, того, что урны могут перепутать – вероятность 2-3%. Поскольку на данную услугу, делают специальную карточку. Ее вешают на печь сразу после загрузки тела. Когда весь процесс закончился, она клеится на урну. На ней пишут имя мертвого и дату смерти.