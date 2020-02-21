Дворкович ничего не знает о дорогих поездках своей бывшей помощницы

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21 февраля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: kremlin.ru

Председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что ничего не знает о поездках своей бывшей помощницы Анастасии Алексеевой, которую арестовали по обвинению в получении взятки.

Дворкович отметил, что не знает, откуда у его помощницы деньги на дорогостоящие поездки, и добавил, что не общался со следователями по ее делу.

Помощницу Дворковича обвиняют в получении взяток на сумму более 4 млн рублей. Алексеева получала мзду не деньгами, а в виде туристических путевок еще в то время, когда занимала должность помощницы вице-премьера.

Вместе с ней по делу проходят еще три человека: гражданин США, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки, а также двое россиян.