В Крым можно будет на поезде доехать из Мурманска

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21 февраля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Железнодорожное сообщение с Крымом расширяется с апреля месяца текущего года. Пассажирские поезда «Таврия» начнут перевозить путешественников из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. В составе поезда - купейные и плацкартные вагоны.

Поезд Мурманск—Симферополь будет курсировать раз в девять дней и следовать через Обозерский, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. Первый состав отправится в путь 25 апреля из Мурманска. Время в пути составит около 93 часов.

Поезд Екатеринбург—Симферополь будет курсировать несколько раз в неделю. Поезда с Урала будут следовать разными маршрутами: через Волгоград (следует через Саратов, Самару, Уфу и Челябинск) и через Казань (следует через Канаш, Саранск, Пензу). Время в пути — примерно 69 и 64 часа соответственно. Первый состав отправится 25 апреля из Екатеринбурга (через Самару).

Поезд Кисловодск—Симферополь будет курсировать два раза в неделю и первый раз отправится из Кисловодска 29 апреля.

Поезд пойдет через Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар. Время в пути — около 22 часов.

В апреле появится маршрут Москва - Севастополь. Первый поезд этого направления выйдет в путь

27 апреля. Поезд проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. Поезд Москва - Севастополь курсировать через день. В составе этого поезда будут вагоны типа СВ, купе и плацкарт, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).