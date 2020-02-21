В МВД назвали самые опасные российские регионы

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21 февраля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Наиболее опасным российским регионом считается Москва, в 2019 году в ней было зарегистрировано 142 тысячи преступлений.

За столицей следуют Московская область (77 тысяч) и Краснодарский край (71,5 тысячи). В топ-5 «самых преступных» регионов России попали Челябинская область (66,5 тысячи) и Ростовская область (60,9 тысячи).

Меньше всего преступлений замечено в Ненецком (754) и Чукотском (775) автономных округах, а также в Ингушетии (1,8 тысячи), Калмыкии (2,8 тысячи) и Магаданской области (2,8 тысячи).