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Как правильно провести Вселенскую мясопустную родительскую субботу, когда поминают всех умерших

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Как правильно провести Вселенскую мясопустную родительскую субботу, когда поминают всех умерших
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Православная церковь за неделю до начала Великого поста отмечает Вселенскую мясопустную родительскую субботу. В такую Родительскую субботу верующие поминает всех умерших.  В 2020 году первая Родительская суббота - 22 февраля.

Накануне, в пятницу, нужно сходить в храм и помолиться. Вечером в пятницу пишут поминальные записки и приносят в церкви какие-либо продукты на помин души. Как правило, верующие приносят в храмы муку (для просфор), крупы, растительное масло, соль, сахар, но не мясные продукты и алкоголь.

В церквях в мясопустную субботу проводят вселенские панихиды. Заупокойная служба в мясопустную субботу проводится особенная. Ее называют "Память, совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших". После службы в храме можно ехать на кладбище, навестить могилы родных и близких людей. Если не получается сходить в храм на службу, помолитесь за усопших дома.

Еще одна традиция родительской субботы перед началом  Великого поста - подавать милостыню с просьбой помолиться об усопших. Пост в этом году начинается 2 марта. 

ИЧ

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