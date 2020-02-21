Пенсионная реформа не принесла ожидаемых успехов кроме удара по рейтингу Путина

//Общество 13+

21 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Счётной палате России констатировали факт, что пенсионная реформа не позволила увеличить пенсии различным категория пенсионеров до прожиточного минимума.



В прошлом году порядка 4 миллионов пенсионеров получали социальную доплату к своей пенсии, так как её размер был ниже прожиточного минимума по региону. Это свидетельствует о том, что пенсионная реформа не позволила улучшить положение пенсионеров за счёт увеличения их пенсий.



Расходы на пенсионное обеспечение государство благодаря пенсионной реформе снизило. Но замороженные пенсионные накопления не пошли на их увеличение.



В 2019 году уже несколько тысяч пенсионеров вышли на пенсию на полгода позже. Получается, что сэкономленные на них деньги должны пойти на увеличение пенсий неработающим пенсионерам. Однако чиновники признались, что средства пошли в Пенсионный фонд для компенсации потерь и накопления самого фонда.



Получается, что проблема заключается не в деньгах, а в системе управления. Бюджет Пенсионного фонд не может пополниться за счёт других поступлений, кроме взносов, но уровень производства в стране падает, промышленность сокращается. Однако эксперты считают, что вероятность отмены пенсионной реформы ничтожна мала, так как мы можем наблюдать пока только её первые результаты. Возможно, в будущем накопления позволят увеличить пенсии до ожидаемых размеров.



Ряд чиновников также считают, что пенсии можно повысить за счёт Фонда национального благосостояния, в которых скопились миллиарды долларов. Таким образом пенсионная реформа не принесла ничего, кроме колоссального удара по рейтингу президента Путина, доверие избирателей к которому резко упало. Теперь это доверие приходится возвращать другими льготами и конституционными изменениями, которые могут стоить намного дороже, чем эта пенсионная реформа.



