Школьники будут изучать искусственный интеллект

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21 февраля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Минпросвещении заявили, что уже в следующем году в российских школах начнут изучать искусственный интеллект, а спустя три года после этого новый предмет появится в половине школ страны.

Отмечается, что для введения в школьную программу изучания искусственного интеллекта разработан ряд мер. Среди них: определены правила предоставления средств из федерального бюджета на выдачу грантов на интеграцию ИИ в образование школьников, ведется разработка образовательных модулей. Также в следующем году пройдет апробация учебных модулей "Искусственный интеллект". В 2024 году подобные модули появятся не менее чем в половине российских школ.