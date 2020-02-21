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//Общество 13+

Что значит быть мужчиной в XXI веке?

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Что значит быть мужчиной в XXI веке?

Фонд имени Генриха Бёлля совместно с Гёте-институтом проводят просветительский курс по теме «Быть мужчиной».

В курс входит цикл познавательных лекций на важные темы, которые относятся к жизни современного мужчины. Из лекций можно узнать, как меняется отношение мужчин к своим детям, что представляет собой современное отцовство, как сохранить баланс между семьёй и работой.

Раньше мужчины выполняли в основном роль кормильца семьи. Их главная задача заключалась в материальном обеспечении супруги и детей. В настоящее время приоритеты поменялись. Мужчины хотят принимать активное участие в воспитании своих детей.

Изменились и гендерные взаимоотношения. Женщины стали более образованы, что позволяет им зарабатывать больше, чем мужчины. Слабый пол хочет не только воспитывать детей, но и добиваться успехов в профессии.

По мнению гендерных активистов и педагогов, женщины должны давать возможность мужчинам принимать участие в жизни детей больше, чем это было ранее. В больших городах Германии работают специализированные центры для подготовки мужчин к роли родителя. Отцы  могут посещать их вместе с детьми и с пользой проводить там время.

Как отмечают создатели курсов, пробелов в воспитании отцов ещё очень много. Просветительский курс позволяет их восполнить и получить необходимые знания относительно построения семьи и воспитания детей.

ПВ

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